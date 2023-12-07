Впервые школьным стрелком оказалась девочка: почему произошла трагедия в брянской школе

Трагедия в Брянске шокировала всю Россию. Восьмиклассница пронесла с собой в образовательное учреждение ружье в тубе для бумаг и принялась стрелять по одноклассникам.

Уникальность этого случая заключается в том, что впервые стрельбу в учебном заведении совершила девочка. И она же сама погибла.

А вообще только в 2022 году ФСБ предотвратило 22 нападения на школы. Последняя массовая трагедия произошла в Ижевске в сентябре прошлого года, когда были убиты 18 человек, сам нападавший тоже покончил с собой.

Следствие ответит, в чем непосредственная причина расстрела одноклассников из 8 «А» Алиной А. Имел ли место буллинг, который она не выдержала, или что-то еще?

«К сожалению, решать любые вопросы при помощи насилия сегодня — норма в обществе. Дети берут пример со взрослых. В 99% случаев ребенок находится в сложной жизненной ситуации, на которую вовремя не обратили внимание. Если подросток здоров физически и психически, любим в семье, если у него нет конфликтов и травли в школе, то риск деструктивного поведения сведен к минимуму», — изложил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» свою точку зрения генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, экс-помощник главы СК РФ.

Эксперт подчеркнул, что слишком легко было бы назначить крайними современные сериалы или какие-то деструктивные группы в интернете, которые якобы подталкивают детей на совершение преступлений.

«Проводилось специальное исследование Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по заказу Следственного комитета. Все случаи суицидов или иных проявлений деструктивного поведения индивидуальны», — напомнил он.

Фото: [ Пресс-служба СК РФ ]

Комиссаров отметил, что интернет — это просто источник информации, в том числе и крайне негативной. Когда ребенок в сложной жизненной ситуации не находит поддержки и понимания существенных для него проблем в первую очередь у родителей или у других значимых взрослых, он ищет помощи извне. И тогда он самостоятельно находит то, что вроде бы подсказывает ему правильный выход из сложного для него положения. Иногда это насилие.

«Восьмиклассница решала свои собственные проблемы. Это была страшная попытка привлечь внимание к себе. Другое дело, что альтернативы чему-то плохому сейчас просто нет. Негатива, увы, сегодня в обществе гораздо больше, поэтому и происходят такие трагедии», — резюмирует генерал.

Стрельба произошла в гимназии № 5 Бежицкого района примерно в 9:00 7 декабря. В результате были ранены пять человек, все они госпитализированы. Одна из пострадавших через некоторое время скончалась. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, состояние потерпевших оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Мария Львова-Белова взяла под личный контроль расследование трагедии в Брянске.