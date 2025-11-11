Сахалинец получил срок за то, что вернулся с ножом после драки к знакомому и нанес ранение

На Сахалине суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который в ходе бытового конфликта нанес знакомому ножевое ранение, признанное тяжким вредом здоровью.

Как установило следствие, между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. После этого обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покинул место происшествия, однако вскоре вернулся, прихватив с собой нож. Подойдя к потерпевшему, он в состоянии злобы нанес ему как минимум один удар клинком в область левого бока.

В результате этого удара была повреждена селезенка, что вызвало внутреннее кровотечение. По данным судебно-медицинской экспертизы, в брюшной полости пострадавшего скопилось около 800 миллилитров крови, что и позволило квалифицировать травмы как тяжкий вред.

Интересно, что позиция сторон в ходе процесса кардинально изменилась. Изначально подсудимый полностью признал свою вину, подробно рассказав о ссоре и о том, как он вернулся и нанес удар. Однако в суде он отказался от своих показаний, заявив, что якобы взял нож для самообороны, а потерпевший сам наткнулся на лезвие. Пострадавший также скорректировал свои показания, допустив, что мог случайно «налететь» на нож.

Тем не менее, суд не принял во внимание версию о самообороне, основываясь на доказательствах по делу: показаниях свидетелей, медицинских заключениях и результатах экспертиз. Суд установил, что на момент нападения потерпевший не проявлял агрессии, не нападал и не представлял угрозы, а значит, необходимости в самообороне не было.

Факт сознательного возвращения к месту конфликта с оружием и нанесения удара был расценен судом как умышленное нападение, а не как защита. В итоге подсудимый был приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

