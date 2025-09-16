Сахалинская пенсионерка украла деньги у друга во время застолья

В Холмском районе пожилой женщине, достигшей 70-летнего возраста, было предъявлено обвинение в совершении кражи. Согласно материалам дела, инцидент произошел после совместного употребления спиртных напитков с ее знакомым, после чего она незаконно использовала похищенные денежные средства в размере 25 тыс. руб. в различных торговых точках.

В пресс-службе УМВД России по Сахалинской области уточнили, что данный инцидент произошел в мае текущего года. Обвиняемая посетила своего друга, где они вместе распивали алкоголь.

Впоследствии, владелец банковской карты передал ее пенсионерке с просьбой приобрести дополнительную партию алкогольных напитков. Однако, женщина, воспользовавшись ситуацией, оставила карту себе и в дальнейшем использовала её для личных покупок в магазинах.

Следствием установлено, что сахалинка неправомерно распорядилась 25 тыс. руб., принадлежащими потерпевшему. Данное уголовное дело было квалифицировано по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

