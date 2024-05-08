Суд на Сахалине дал 2,5 года колонии военному, отказавшемуся отправиться на фронт

Военнослужащий отказался отправиться в зону специальной военной операции, и за это получил должное наказание. Об этом сообщил ТАСС .

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд рассмотрел дело военнослужащего, который отказался выполнять приказ начальника. Он служил на территории Сахалинской области в одной из частей. Когда командир приказал ему отправиться в зону спецоперации, то мужчина в присутствии сослуживцев отказался выполнять это распоряжение.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - заявили представители суда.

Ранее сообщалось, что жителя Подмосковья отправят под суд за похищение и двойное убийство. Мужчина создал организованную преступную группировку, которая занялась убийствами по заказу.