Сальдо заявил о наращивании группировки войск и техники ВСУ в Херсонской области

Губернатор Владимир Сальдо во время эфира на «России 24» рассказал о том, что украинцы наращивают свои силы и количество техники в Херсонской области. Об этом стало известно 4 октября.

По словам Сальдо, ВСУ увеличивают количество войск, чтобы, возможно, форсировать Днепр, а также перебросить силы на левый его берег. ВСУ привозят все больше иностранной техники.

Некоторые военные, которые сейчас пытаются форсировать Днепр, высаживаются на лодках на островах. Российская армия уничтожает такие группировки, которые приплывают на двух, иногда трех лодках. По словам Сальдо, вряд ли это можно назвать масштабным наступлением, но и такие действия нужно пресечь.