Генерал считался одним из самых опытных украинских пилотов, освоившим три типа боевых бомбардировщиков. Он ушел в отставку еще десять лет назад, но продолжал активно обучать молодых летчиков.

На Украине сообщали, что генерал умер от сердечного приступа. Однако, как указывает «Военное обозрение», пилота хоронили в закрытом гробу. Некоторые украинские ресурсы отмечали, что он мог погибнуть в результате российских ракетных ударов по аэродромам ВСУ.

Согласно еще одной версии, генерал мог разбиться на бомбардировщике Су-24, обучая молодого пилота.

Россия наносит ракетные удары по авиационной инфраструктуре Украины. Бывший советник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия уничтожила все взлетно-посадочные полосы и авиапредприятия украинского военно-промышленного комплекса.