Самокатчик сбил беременную женщину на тротуаре в Чите

В Чите произошло столкновение самокатчика и беременной женщины на тротуаре, о чем сообщил портал «Чита.ру». Пострадавшая была доставлена в больницу, и ее состояние оценивается как средней тяжести.

Согласно информации издания, пострадавшей 17 лет, и она находится на шестом месяце беременности. В Госавтоинспекции сообщили, что получили уведомление о происшествии из медицинского учреждения.

Представители ведомства уточнили, что инцидент произошел на улице Шилова, где был совершен наезд на пешехода, женщину, родившуюся в 2008 году. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что петербурженке пересадили кожу после нападения беременной подруги из ревности.