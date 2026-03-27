Опилки чуть не убили бигля: московские врачи вытащили из собаки наполнитель из кошачьего туалета

Ветеринары Москвы спасли бигля, который решил, что наполнитель для кошачьего лотка — это деликатес. Восьмилетний Сэм наглотался древесных опилок и едва не отправился к праотцам. Об этом сообщает «Мослента».

Его привезли в Бабушкинскую ветклинику с тошнотой и сильной слабостью. Диагноз — кишечная непроходимость. Причина закупорки выяснилась уже на операционном столе. Хозяева и не подозревали, что их питомец провел дегустацию кошачьего туалета. Древесные опилки, предназначенные для кошки, оказались для бигля лакомством. Инородное тело застряло в кишечнике. Врачи провели операцию, извлекли опасный груз. Теперь Сэм снова бодр и активен, а владельцы получили строгий наказ: кошачий лоток — в недоступное для собаки место.

Эта история — не единственная в своем роде. Ранее в Мосветстанцию привезли бордосского дога Леона, который съел трусы хозяев и эластичные гольфы. Тогда хирургам пришлось извлекать из желудка и тонкого кишечника пса три пары носков и двое нижнего белья. Собаки, как известно, не различают, где еда, а где нет. Хозяевам на заметку: если ваш питомец внезапно стал вялым, не ждите — везите к врачу. А кошачий туалет теперь лучше прятать так, чтобы даже самый любопытный нос не нашел.

