Самокаты vs мопеды: эксперт назвал настоящую проблему

В Москве снова заговорили о сокращении квот на прокатные самокаты — на этот раз инициатором выступило ГУ МВД, обратившееся в ЦОДД. Полиция ссылается на пугающую цифру: с января по май количество ДТП с участием электросамокатов выросло в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 306 случаев. Казалось бы, логично резать парк, чтобы ездили меньше и падали реже. Но не все так однозначно. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов приводит совсем другие данные — от самого Департамента транспорта Москвы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, аварийность с самокатами в 2025 году, наоборот, снизилась более чем на 40% относительно 2024-го. Как так вышло? По словам Зотова, сработал комплекс уже введенных мер: верификация пользователей, запрет аренды для младше 18 лет, а главное — тотальная работа камер фиксации нарушений. Теперь каждый лихой маневр почти наверняка обернется штрафом не только от ГИБДД, но и от самого кикшерингового сервиса. То есть систему уже закрутили достаточно жестко, и она дает результат — если верить московскому Дептрансу.

Эксперт отметил, что, если полиция давит на рост аварий за одни месяцы, а городские власти показывают годовое падение, понятно, что спор упирается в методику подсчета и период сравнения. Но Зотов уверен: новые квоты — это не решение, а уход от реальной проблемы. Подлинная головная боль сегодня не столько самокаты, сколько мопеды и курьерская доставка, которые массово нарезают круги по пешеходным зонам. Они не верифицированы, не привязаны к возрасту, и их хаотичное движение камеры почти не ловят.

По его мнению, вместо того чтобы бесконечно ограничивать самокаты, давно превратившиеся в понятный и регулируемый сервис, стоило бы развивать инфраструктуру и честно разделять потоки. Пока же самый опасный и бесконтрольный вид СИМ — мопеды доставки — остается почти невидимым для закона. И сокращение квот на самокаты эту проблему не решит, а только создаст новую: людям, которые ездят аккуратно и по правилам, просто не хватит транспорта.

Ранее юрист объяснил, когда можно ездить на личном электросамокате.