Самолет «Аэрофлота» прилетел в Египет с пятиметровым «хвостом»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл в Египет с пятиметровым «хвостом» в виде троса, сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, кто-то при вылете борта из аэропорта в Шереметьево забыл открепить конструкцию.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 23 января. Самолет Boeing 737 прилетел в аэропорт Хургады, где сотрудники местной воздушной гавани обнаружили торчащий предмет у левой опоры шасси.

Позже выяснилось, что предметом, прикрепленным к самолету, оказался пятиметровый трос с зажимом типа «крокодил». Конструкция предназначается для заземления во время заправки воздушного судна топливом. Сотрудники московского аэропорта попросту забыли убрать трос перед отправкой самолета.

Как отметила Baza, командир воздушного судна (КМС) также осмотрел Boeing и решил не отменять обратный рейс в Россию на нем. Когда самолет вернулся в Москву, его также осмотрели местные технические службы. Также на самом воздушном судне нашли множественные сколы и царапины на левой задней части фюзеляжа. Повреждения, вероятно, нанес тот самый трос.

На данный момент воздушное судно отстранено от полетов. По факту инцидента Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) начало расследование.

Ранее Baza сообщила, что в Хабаровской крае самолет вышел за пределы ВПП и врезался в кусты. Пострадавших в результате случившегося нет.