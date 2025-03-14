Самолет American Airlines загорелся во время стоянки в аэропорту Денвера

В аэропорту Денвера, штат Колорадо, произошел инцидент с самолетом American Airlines: во время стоянки вблизи терминала лайнер загорелся. Телеканал Fox News опубликовал кадры, на которых видно густой черный дым, идущий из самолета.

Представители American Airlines сообщили об успешной эвакуации всех 172 пассажиров и 6 членов экипажа, которых доставили в здание аэропорта. По данным авиакомпании, у рейса 1006 возникли неполадки с двигателем после приземления в Денвере.

По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), возгорание двигателя произошло после того, как самолет American Airlines изменил курс при заходе на посадку в Денвере. Эвакуация пассажиров была осуществлена по надувным трапам.

Boeing 737-800, выполнявший рейс 1006 из Колорадо-Спрингс в Денвер, примерно в 17:15 по местному времени отклонился от намеченного курса. FAA заявило, что экипаж сообщал о «вибрации в двигателе». В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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