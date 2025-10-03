Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае: как минимум один человек погиб
В Красноярском крае потерпел крушение самолет Ан-2
В Красноярском крае произошла авиакатастрофа — разбился самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Борус». По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось два человека, сообщило РБК.
В настоящее время компетентные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.
Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
По данным телеграм-канала «112», в результате инцидента погибли два человека. Однако оперативные службы в комментарии ТАСС сообщили о гибели одного человека, которым, предположительно, является пилот воздушного судна.
Расследование причин катастрофы продолжается, уточняется информация о количестве людей, находившихся на борту, и обстоятельствах, приведших к трагическому исходу.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Парижа в Вашингтон, вернули во Францию спустя 2,5 часа.