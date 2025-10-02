Рейс из Европы в США прервали спустя 2,5 часа после вылета по неожиданной причине
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Авиалайнер Boeing 767 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Парижа в Вашингтон, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с туалетами на борту, сообщило издание Business Insider (BI).
Инцидент произошел 28 сентября, когда после 2,5 часов полета экипаж принял решение о возвращении в связи с отсутствием достаточного количества функционирующих санитарных помещений.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в парижском аэропорту, где пассажирам предоставили новые билеты на следующий доступный рейс до Вашингтона.
Вылет задержанного рейса состоялся только 25 часов спустя, и лайнер прибыл в пункт назначения 29 сентября.
