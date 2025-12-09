Самолет Ан-22 с пассажирами на борту потерпел крушение в Ивановской области

Транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области. Об этом в экстренном порядке сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России изданию URA.RU .

По предварительным данным ведомства, на борту воздушного судна находились семь человек. Последний сеанс связи с экипажем был зафиксирован в 11:00 по московскому времени.

ЧП произошло на территории Фурмановского района. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. В настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

