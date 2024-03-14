Самолет британского главы Минобороны потерял навигацию под Калининградом

Воздушный транспорт британского министра обороны Гранта Шаппса потерпел сбой в навигации. В помехах заподозрили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могли глушить сигналы. Информацию об этом публикует The Times.

Самолет Dassault 900LX потерял спутниковый сигнал близ Калининграда. На нем в момент сбоя летел министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он возвращался в страну из Польши.

Пилоты на воздушном судне приняли решение применить альтернативные средства определения местоположения самолета вместо привычных средств навигации. Последняя не работала около 30 минут, пока транспорт не удалился на достаточное расстояние от российских территорий.

Сейчас полагают, что причина крылась именно в работе средств РЭБ. Журналист The Times утверждает, что на технику якобы была совершена «электронная атака». Хотя она не угрожает безопасности, она усложняет полет.

Российская сторона этот инцидент не комментировала.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим опасности из-за вражеских беспилотников.