В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области второй раз за четверг, 14 марта, введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом на своем официальном канале в социальных сетях рассказал глава Воронежской области Александр Гусев.

По словам Гусева, режим опасности был введен после 22 часов, на данный момент сообщений об его отмене не было. Отдельно отмечается то, что силы ПВО находятся наготове, а жителей просят сохранять спокойствие и доверять официальной информации как от властей региона, так и от МЧС.

Также гражданам рекомендовали пройти в комнаты без окон, а при нахождении на улице пройти в подземные переходы, на парковки и в здания.

Напомним, что вечером в четверг в Белгороде и районе также вводился ракетная опасность. Она была отменена спустя 24 минуты. Подробности читайте в материале.