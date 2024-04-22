Истребитель из воздушной группировки коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, нанес удар по пусковой установке возле военной базы «Румалин». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на некое официальное лицо.

Воздушному удару предшествовала попытка запуска ракет, которую совершила данная установка. Эта попытка оказалась неудачной, после чего последовал ответ.

«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке», - указали журналисты.

Инцидент произошел рядом с базой коалиции «Румалин», которая располагается рядом с сирийской границей.

Ранее сирийский президент Башар Асад выказался по поводу украинского конфликта. Он выразил уверенность, что победа останется за Россией, которая лишь исправляет те ужасы, которые сотворил Киев со своим народом.