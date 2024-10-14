Самолет компании Air India экстренно приземлился в Нью-Дели из-за потенциальной угрозы

Самолет компании Air India, выполнявший рейс из Мумбаи в Нью-Йорк, экстренно приземлился в Нью-Дели из-за возникшей потенциальной угрозы. Как сообщил NDTV, на борту находились 239 человек.

По информации представителя авиакомпании, рейс AI119, который планировал приземлиться в аэропорту им. Кеннеди, получил «специальное предостережение» касательно безопасности и, согласно указанию государственного комитета, был перенаправлен в столицу Индии.

На данный момент воздушное судно находится на изолированной полосе в международном аэропорту им. Индиры Ганди.

По сообщениям телеканала, проверку борта осуществляют представители службы безопасности, в том числе специализированные группы по поиску взрывчатых веществ.

Представитель полиции отметил, что для обеспечения безопасности пассажиров на борту применяются «обычные меры безопасности».

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