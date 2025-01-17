Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод

Самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом управлении ГУ МЧС, передает ТАСС.

Предварительной причиной инцидента стала неисправность системы кондиционирования. Воздушное судно выполняло плановый рейс. На его борту находились 86 пассажиров и 4 члена экипажа.

По сообщению авиакомпании, пострадавших в результате происшествия нет. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился в 17:56 мск.

Авиакомпания также сообщила, что выполнение рейса WZ4331 в Ереван будет организовано на резервном воздушном судне. Его вылет запланирован на 21:15 мск.

Пассажирам, ожидающим следующий рейс, будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Москвы в Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе.