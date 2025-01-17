Самолет Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод
Самолет компании Red Wings вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод
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Самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод на Ставрополье. Об этом сообщили в краевом управлении ГУ МЧС, передает ТАСС.
Предварительной причиной инцидента стала неисправность системы кондиционирования. Воздушное судно выполняло плановый рейс. На его борту находились 86 пассажиров и 4 члена экипажа.
По сообщению авиакомпании, пострадавших в результате происшествия нет. Самолет вернулся в аэропорт вылета и благополучно приземлился в 17:56 мск.
Авиакомпания также сообщила, что выполнение рейса WZ4331 в Ереван будет организовано на резервном воздушном судне. Его вылет запланирован на 21:15 мск.
Пассажирам, ожидающим следующий рейс, будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.
Ранее сообщалось, что авиарейс из Москвы в Новосибирск вернулся в Шереметьево после сообщения о бомбе.