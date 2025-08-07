Самолет российской авиакомпании, вылетевший из Москвы в Сочи, подал сигнал тревоги

По информации источника, экипаж передал код 7700, который в авиации означает чрезвычайное происшествие (ЧП) на борту.

Борт находился на высоте более 10 тыс. м, но его скорость составляет всего 150 км/ч, что значительно ниже нормальных показателей для полета. За движением воздушного судна в реальном времени следили более 17 тыс. пользователей портала Flightradar24.

Как сообщил телеграм-канал, экипаж Airbus A321 принял решение уйти на запасной аэродром и приземлился в Астрахани. Отмечается, что на борту самолета сработала сигнализация, которая не позволила безопасно продолжать полет.

Ранее сообщалось, что два российских пассажирских самолета, следовавших между Калининградом и Санкт-Петербургом, развернулись в воздухе и вернулись в аэропорты вылета из-за грозы.