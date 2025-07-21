Самолет рухнул на территорию университетского кампуса в столице Бангладеш

В столице Бангладеш Дакке произошла авиакатастрофа — военный самолет рухнул на территорию школы Milestone. Кадры с последствиями инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, погибли пилот и как минимум один гражданский. Информация о других возможных жертвах уточняется.

Тип воздушного судна пока вызывает вопросы. Как пишет SHOT, по одним данным, это был истребитель Chengdu F-7BGI ВВС Бангладеш, по другим — учебный самолет китайского производства. Местные власти и военные пока не дали официальных комментариев.

По данным портала Prothom Alo, крушение потерпел именно F-7 BGI. Он упал на крышу столовой колледжа в районе Уттара. Отмечается, что ранения получили четыре человека.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что авиакомпания Alaska Airlines временно приостановила выполнение всех рейсов.