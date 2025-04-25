Самолет совершил экстренную посадку в Берлине из-за пьяного финна

Самолет, выполнявший рейс Хельсинки — Цюрих, вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Берлина из-за неадекватного пассажира.

Дело в том, что находившийся на борту лайнера гражданин Финляндии плевался в других пассажиров и нападал на бортпроводника, сообщает издание Spiegel.

В аэропорту Берлин-Бранденбург 42-летнего нарушителя уже ждали сотрудники федеральной полиции. Финна задержали. Тест на алкоголь показал значение 1,27 промилле.

Отмечается, что буйный пассажир успел плюнуть в нескольких человек.

В полицейском участке на мужчину завели административное дело и взыскали 2200 евро в качестве залога. Сам проследовал далее в Цюрих.

Ранее сообщалось о том, что Пакистан запретил самолетам из Индии пересекать воздушное пространство страны.