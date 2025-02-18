Самолет с 34 пассажирами сел со сломанным шасси в аэропорту Якутска
Пассажирский самолет Ан-24 сел в Якутске после сигнала о поломке шасси
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Самолет, на борту которого находились 34 пассажира и пятеро членов экипажа, успешно приземлился в аэропорту Якутска после аварийной ситуации, сообщила Служба спасения Якутии. У воздушного судна было повреждено шасси.
По информации ведомства, в 13:32 (07:32 мск) была отменена тревога, объявленная ранее в связи с неисправностью шасси самолета Ан-24 в аэропорту Якутска. Уточняется, что самолет приземлился без происшествий.
Борт авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнял рейс из Олекминска в Якутск. Его планируемое время посадки составляло 13:15 по якутскому времени (07:15 мск), однако приземление не состоялось из-за технической неисправности шасси.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение в аэропорту Торонто.