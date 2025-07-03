Массовое отравление на теплоходе «Николай Карамзин», пострадали уже 36 человек

В столице 36 человек, которые находились на борту туристического судна «Николай Карамзин», пожаловались на плохое самочувствие. Об этом стало известно от РИА Новости со ссылкой на информацию от экстренных служб Москвы.

Сообщается, что у пострадавших были зафиксированы симптомы, включающие тошноту, рвоту и диарею. В настоящее время проводится расследование для установления причин инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.

«Тридцать шесть человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею», — рассказал собеседник агентства.

На данный момент уже были взяты образцы пищи в столовой. Прокуратура города следит за ходом расследования. Специалисты проводят лабораторные анализы образцов еды и воды, что употребляли на судне.

Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницы Перми после отравления в банкетном зале в центре города.