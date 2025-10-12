Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку из-за трещины

Чартерный самолет, помимо прочих пассажиров, доставлял сборную Нигерии на матч отборочного турнира к мировому чемпионату против команды Лесото. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нигерийцев 10 октября.

После плановой дозаправки, которая произошла в Луанде, Ангола, судно было вынуждено совершить аварийную посадку. Причиной стала трещина в лобовом стекле самолета сразу после взлета.

В предстоящий вторник сборная Нигерии запланирована на матч против команды Бенина в Уйо. Однако прибытие нигерийской делегации задерживается. В сообщении от федерации говорится, что авиакомпания и федеральные власти работают над получением разрешений для другого самолета, который мог бы перевезти игроков и официальных лиц в Уйо.

