Baza: российского пилота S7 поймали на просмотре гонок во время посадки самолета

Пилот авиакомпании S7 смотрел гонки во время приземления в Новосибирске. Компания уже начала внутреннее расследование по этому случаю. Фотография из кабины Airbus A321 была опубликована в сообществе о «Формуле-1» с подписью Simply Airways, сообщила Baza.

Хотя снимок вскоре удалили, он быстро распространился среди сотрудников аэропортов и авиакомпаний. По предварительным сведениям, фотография была сделана в кабине лайнера S7, который летел 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск.

В это время в Катаре проходил Гран При «Формулы-1». На приборной панели также виден номер воздушного судна — RA73414.

После появления снимка в сообществе один из его подписчиков передал фотографию представителям авиакомпании вместе с жалобой, указав, что пилот отвлекался на посторонние дела вместо того, чтобы управлять полетом. В S7 пообещали разобраться в данном инциденте.

Ранее сообщалось, что на аэродроме Торбеево в подмосковном Ступино презентовали новый легкомоторный самолет Tango, который разработала компания S7 Group, его будут использовать для обучения пилотов и применения в коммерческой авиации.