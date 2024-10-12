Самолет «Уральских авиалиний» сделал пять кругов над Домодедово и передумал лететь дальше

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний», борт авиакомпании должен был вылететь в субботу, 12 октября, из аэропорта Домодедово во Владикавказ. Однако долететь до пункта назначения было не суждено.

Согласно предоставленной компанией информации, после взлета в Москве самолет сделал пять кругов спустя час после вылета и вернулся обратно в Домодедово. Причиной экстренной посадки Airbus A320 стала сработавшая сигнализация неисправности одной из систем.

«На борту сработала индикация неисправности одной из систем. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили в авиакомпании.

Сообщается, что посадка неисправного воздушного судна прошла штатно. На сайте аэропорта подробные сведения о рейсе и его пассажирах пока недоступны.

Ранее мы писали, что непогода вынудила самолет приземлиться на автомобильную трассу под Ульяновском.