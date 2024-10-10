Непогода вынудила самолет приземлиться на автомобильную трассу под Ульяновском

Вблизи села Суровка на дорогу сел легкомоторный самолет СП-38. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot, пилот пошел на это из-за плохой погоды.

Экстренная посадка легкомоторного самолета потребовалась в Ульяновской области. По предварительным данным, в транспорте находился только один пилот. Увидев, как стремительно ухудшается погода, ему пришлось посадить судно. При этом приземление произошло прямо на автодорогу у Суровки.

Отмечается, что никто не пострадал. Самолет также не получил никаких повреждений. Ульяновская транспортная прокуратура разбирается в ситуации.

Ранее сообщалось, что ямальская авиакомпания привлекла внимание прокуратуры после инцидента с пассажиром.