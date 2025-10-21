Самосуд в Махачкале: мужчины жестоко избили подозреваемого в поисках закладки

В Махачкале избили молодого человека, которого местные жители заподозрили в противоправных действиях. Случай попал на видео и активно распространяется в социальных сетях. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Видеоролик был снят вечером в одном из городских дворов. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают лежащего на земле человека, одновременно светя ему в лицо фонариком от телефона. В какой-то момент нападающие хватают юношу за ноги и пытаются протащить его по земле.

Как сообщает источник, поводом для расправы стало подозрительное поведение молодого человека. По словам очевидцев, он был замечен за поисками закладки с наркотиками в кустах. Сначала ему сделали замечание, но когда тот проигнорировал требования, агрессивно настроенные мужчины перешли к избиению.

Соседи, ставшие свидетелями происходящего, незамедлительно вызвали наряд полиции. По предварительной информации, пострадавший в результате инцидента не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что подростки на камеру избили воспитанницу детдома в Кемерово из-за ревности.