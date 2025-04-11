Смертельное ДТП в Якутии: пять человек погибли в аварии с грузовиком

В Алданском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщило МЧС по Республике Саха (Якутии).

Отмечается, что авария случилась около 5 км от города Алдан, на дороге в сторону Нерюнгри. На этом участке трассы лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Toyota Prius и грузовой КамАЗ.

Все погибшие являлись пассажирами Toyota Prius. Водитель КамАЗа не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств чрезвычайного происшествия (ЧП).

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале агентства РИА Новости видно, как легковой автомобиль практически превратился в металлическое месиво — столкновение было такой силы, что у машины сорвало капот и смялась крыша.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Парк Победы» в Москве произошло ДТП — в результате инцидента никто не пострадал.