В подмосковных Котельниках идет масштабный ремонт дворов

В Котельниках до конца 2023 года будет сделан ямочный ремонт территорий на площади пять тысяч квадратных метров.

Как отмечает в управлении благоустройства администрации городского округа, ямочный ремонт подразумевает выполнение работ картами, без подходов к подъездам. Подрядчики выбирают большие карты, чтобы дворовые территории выглядели аккуратно. Но там, где это будет необходимо, подходы обновят.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах готов к открытию необычный ФОК.