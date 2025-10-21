Санитарная авиация помогла спасти годовалую девочку в Приморском крае

ЧП произошло в Черниговском районе Приморского края, где на годовалую девочку упал тяжелый шкаф. Ребенок получил критические травмы, угрожавшие жизни.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения, в результате происшествия малышка получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости и сдавление мозга острой субдуральной гематомой. Состояние осложнилось развитием острой анемии, и жизнь ребенка, по словам медиков, буквально висела на волоске.

Спасательная операция для малышки началась в Спасской центральной районной больнице. Местные хирурги в экстренном порядке провели трепанацию черепа, чтобы удалить опасную гематому, давившую на мозг. После стабилизации состояния девочку в критическом состоянии переправили санитарной авиацией в Краевую клиническую больницу №1 во Владивостоке.

Как отметила врач-нейрохирург Оксана Суздалева, ключевой задачей на втором этапе было не только окончательно стабилизировать состояние пациентки, но и обеспечить максимальное восстановление функций головного мозга. Медики уверены, что с этой сложнейшей задачей им удалось справиться.

Благодаря слаженным действиям медиков двух больниц, жизнь ребенка была спасена. В настоящее время девочка уже выписана из стационара и находится дома в удовлетворительном состоянии, под опекой родных.

