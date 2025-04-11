Сбербанк предупредил россиян о новых способах мошенничества

Мошенники в России стали применять еще одну преступную схему. Они звонят по телефону и представляются сотрудниками интернет-магазина. Рассказ об этом появился на сайте Сбербанка.

Во время звонка аферисты представляются работниками какого-либо маркетплейса. Они сообщают о посылке, срок хранения которой истекает в пункте выдачи заказов.

«Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — указали в Сбере.

Для подтверждения своих намерений они просят сообщить код из СМС, который приходит на телефон жертвы. В действительности этот код является ключом для доступа к Госуслугам. Еще одним вариантом мошеннической схемы является утверждение, что посылка с товаром во время пересылки была повреждена. В том случае, если человек называет присланный код, он лишается доступа к Госуслугам, а вследствие этого и денег.

Специалисты Сбербанка подчеркнули, что работники интернет-магазинов не звонят своим клиентам и не предлагают им отмену заказа. По их словам, не стоит верить незнакомым людям, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что аферисты стали предлагать людям расширенные версии мессенджера Telegram, обещая им новые функции. Согласившиеся на это пользователи скачивают фейковые приложения вместе с трояном. После мошенникам становится легче добраться до личных данных россиян.