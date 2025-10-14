Сбежавший педофил Рыжий задержан в частном доме на Урале

По информации, предоставленной Валерием Горелых, руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, один из двух преступников, совершивших изнасилование 15-летней школьницы на Урале и впоследствии сбежавших, был обнаружен в Алапаевске, где скрывался в доме у родственников. Об этом сообщила «Лента.ру».

Как рассказал Горелых, беглого насильника задержали в частном доме на окраине города, на улице Фурманова. До этого он менял места укрытия. Родственники преступника, к которым с проверкой пришли сотрудники правоохранительных органов, пытались ввести их в заблуждение, утверждая, что давно не видели его и не знают, где он может находиться.

Тем не менее, полицейские провели обыск в доме. Обнаружив их, беглец попытался скрыться, выпрыгнув босиком из окна, но был задержан сотрудниками полиции, ожидавшими его во дворе.

По сведениям, полученным от главы пресс-службы областного ГУ МВД, задержанный известен как Рыжий или Шаня. Во время задержания он неоднократно заявлял о своей невиновности. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания ОВД Алапаевска.

ГУФСИН и МВД продолжают мероприятия по поиску второго беглеца.

Ранее сообщалось, что двое осужденных педофилов сбежали в Свердловской области перед приговором.