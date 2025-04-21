Пропала находившаяся под домашним арестом журналистка Барабаш

Журналистка Екатерина Барабаш*, находившаяся под домашним арестом, скрылась и была объявлена в розыск. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по Москве.

Уточняется, что нарушение было выявлено 13 апреля благодаря системе электронного мониторинга. Когда сотрудники ведомства прибыли к месту жительства журналистки, то не обнаружили ее дома. Обвиняемую объявили в розыск. По решению Пушкинского суда 21 апреля Барабаш изменили меру пресечения на заключение под стражу.

По версии обвинения, с 16 марта 2022 года по 5 августа 2023-го фигурантка опубликовала на своей странице в соцсети три недостоверных поста о действиях ВС РФ на СВО, которые выдала за истину. К этой информации имел доступ неограниченный круг лиц.

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*внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

**внесен в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга