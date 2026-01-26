Сбил и скрылся? В Забайкалье пьяный лихач без документов протаранил на дороге женщину и 8-летнего мальчика

В Чите произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал нетрезвый водитель, не имеющий права управления. Как сообщают Telegram-каналы, авария случилась на улице Промышленной, где 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трех пешеходов.

Среди пострадавших — 58-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Женщина получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Ребенок отделался ушибами и в настоящее время проходит амбулаторное лечение. Третья пострадавшая не указана подробно.

Водителю, который не только сел за руль пьяным, но и не имел при этом водительского удостоверения, грозит административная ответственность. В соответствии с законодательством, ему может быть назначено наказание в виде 15 суток административного ареста или же внушительный штраф в размере 45 тысяч рублей. Инцидент вновь обнажил проблему пьянства за рулем и управления транспортом без прав в регионе.

