Сбили над тремя регионами: над российской территорией уничтожили четыре украинских БПЛА
Минобороны: ПВО сбила четыре БПЛА над территорией РФ днем 31 октября
Фото: [Медиасток.рф]
В течение дня пятницы, 31 октября, над территорией России было перехвачено четыре неприятельских беспилотника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, днем 31 октября противовоздушной обороне пришлось отражать вражеские атаки над тремя регионами РФ.
«В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.
При этом два БПЛА были сбиты над территорией Курской области. По одному беспилотнику нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 октября дежурные средства ПВО перехватили над российской территорией 170 беспилотников. Больше всего дронов, 48 единиц, уничтожили над Брянской областью.