Сбили над тремя регионами: над российской территорией уничтожили четыре украинских БПЛА

В течение дня пятницы, 31 октября, над территорией России было перехвачено четыре неприятельских беспилотника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, днем 31 октября противовоздушной обороне пришлось отражать вражеские атаки над тремя регионами РФ.

«В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

При этом два БПЛА были сбиты над территорией Курской области. По одному беспилотнику нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 октября дежурные средства ПВО перехватили над российской территорией 170 беспилотников. Больше всего дронов, 48 единиц, уничтожили над Брянской областью.