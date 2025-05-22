Сбит еще один летевший на Москву дрон

В ночь на 22 мая дежурные силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Так, вечером 7 мая силы ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать столицу.

Ранее сообщалось о том, что самая массовая атака на Москву и Подмосковье была предпринята в ночь с 10 на 11 марта. Тогда над Московской областью был уничтожен 91 дрон, на подлете к Москве сбили 74 дрона.

В результате налета погибли три человека, также сообщалось о 18 пострадавших, среди них трое детей.