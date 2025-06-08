Сбит еще один украинский дрон, летевший на Москву

В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее градоначальник рассказал об уничтожении летевшего на Москву вражеского дрона.

Сейчас на месте падения устройства работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево.