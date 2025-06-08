Сбит еще один украинский дрон, летевший на Москву
ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву
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В ночь на 8 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник, атаковавший Московский регион.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее градоначальник рассказал об уничтожении летевшего на Москву вражеского дрона.
Сейчас на месте падения устройства работают представители экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево.