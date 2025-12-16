Сбито 20 беспилотников: ПВО России отразила атаку на три региона страны
Минобороны: ПВО уничтожила 20 беспилотников над тремя регионами РФ
Фото: [istockphoto.com/Mevlut INAN]
На протяжении четырех дневных часов вторника, 16 декабря, российская противовоздушная оборона уничтожила 20 БПЛА над собственной территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, средства ПВО продолжали отбивать налеты БПЛА неприятеля.
«В период с 12.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.
10 вражеских беспилотников были сбиты над территорией Калужской области. Еще восемь перехватили над Брянской областью. Два дрона уничтожили над территорией Московского региона.
Ранее Минобороны сообщило о 83 сбитых беспилотниках за ночь на 16 декабря. Больше всего БПЛА, 64 единицы, было перехвачено над Брянской областью.