Сбито больше двухсот БПЛА за сутки: Минобороны отчиталось о работе ПВО 18 декабря

На протяжении последних суток средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российской территорией 216 БПЛА противника. Такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале Министерства обороны.

По словам военных, украинская армия постоянно предпринимала попытки атаковать регионы РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

В ответ российская армия наносила удары по местам скопления неприятеля, цехам сборки БПЛА, а также объектам энергетической инфраструктуры. Огневому воздействию подверглись 149 районов нахождения противника.

Ранее Минобороны сообщило о 47 сбитых беспилотниках в ночь на четверг, 18 декабря. Больше всего БПЛА, 31 единица, была перехвачена над Брянской областью.