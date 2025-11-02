Сбито несколько дронов: ПВО отбила атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область

В течение ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона отражала налеты БПЛА на Волгоградскую область, об этом сообщил в телеграм-канале региональной администрации губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, на протяжении прошедшей ночи ПВО сбила несколько беспилотников.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — указал он.

Бочаров добавил, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее Минобороны сообщило о 98 сбитых беспилотниках в ночь на 1 ноября. Больше всего БПЛА, 45 единиц, было перехвачено над Белгородской областью.