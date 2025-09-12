Сбитый беспилотник повредил три машины в Калужской области

В Калужской области пострадали три автомобиля. Им были нанесены повреждения сбитым украинским беспилотником, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

ЧП произошло сразу после полуночи ночью на пятницу, 12 сентября.

«На окраине Калуги у водоема в 00.12 часов сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля отдыхавших там граждан. Пострадавших нет», — указал губернатор.

Шапша добавил, что всего над территорией региона на протяжении ночи было ликвидировано 18 беспилотников. Их сбили над Кировским, Спас-Деменским, Тарусским, Боровским, Жуковским районами и над городом Обнинск.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 12 сентября над регионами России было сбит 221 беспилотник ВСУ. Больше всего их было уничтожено над Брянской областью — 85 аппаратов.