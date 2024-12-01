Сбитый беспилотник стал причиной пожара в Калужской области
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря украинские боевики атаковали территорию России беспилотниками.
Один из них системы ПВО сбили над Калужской областью.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Из-за сбитого дрона у населенного пункта в Малоярославецком районе начался пожар.
Очаг возгорания, отметил Шапша, возник за пределами территории жилой застройки. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ попытались атаковать территорию Дагестана и с этой целью запустили беспилотник. В итоге дрон противника был сбит, из-за воздушной угрозы на некоторое время был закрыт аэропорт в Махачкале.