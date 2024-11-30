Украина попыталась нанести удар беспилотником по объекту в Дагестане

ВСУ попытались атаковать территорию Дагестана и с этой целью запустили беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

По его данным, ВСУ попытались провести атаку по Дагестану с помощью БПЛА.

«Сегодня была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — указал он.

В итоге дрон противника был сбит, из-за воздушной угрозы на некоторое время был закрыт аэропорт в Махачкале. Меликов в очередной раз призвал всех жителей сохранять спокойствие и доверять исключительно проверенным источникам информации. Он также попросил не выкладывать в Сеть никаких фото и видео, которые могли бы оказать содействие противнику.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО за последнюю ночь было сбито 11 украинских БПЛА. Восемь из них нейтрализовали в Ростовской области, и еще три над акваторией Черного моря.