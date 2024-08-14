Сбившего женщину с ребенком в Подольске водителя заключили под стражу

Суд в Подольске заключил под стражу 44-летнего водителя, который сбил женщину с двухлетним ребенком, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

ДТП случилось 11 августа на Юбилейной улице. Мужчина управлял легковым автомобилем в состоянии опьянения. Находясь на дворовой территории, он совершил наезд на женщину и ее сына, которые двигались в попутном направлении.

Выяснилось, что у мужчины нет регистрации на территории России, кроме того, ранее он уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали пять человек.