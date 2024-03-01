Сбивший двух человек в Электростали водитель предстанет перед судом

В Подмосковье будут судить водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария произошла летом прошлого года в Электростали. Обвиняемый, управляя иномаркой в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нарушил ПДД и совершил наезд на пожилую женщину и мужчину, которые переходили дорогу вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате пенсионерка скончалась на месте, а мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Дело по существу рассмотрит Электростальский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Кашире произошло массовое ДТП с тремя погибшими.