Сбросившего кошку с обрыва в Крыму жителя Петербурга держат под наблюдением врачей

Вся Россия продолжает обсуждать чудовищное по своей жестокости преступление, случившееся в Ласточкином гнезде, когда мужчина сбросил с обрыва кошку Мусю, которая десять лет была любимицей сотрудников и туристов. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что кошку удалось спасти волонтерам, а житель Северной столицы, совершивший преступление, был задержан сотрудниками полиции. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ.

По информации республиканского управления МВД России, преступник был помещен в стационарное учреждение здравоохранения и сегодня находится под наблюдением врачей в специализированном учреждении. В свою очередь правоохранительные органы продолжают следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента. По завершению проверочных мероприятий будут предприняты меры, соответствующие законодательству РФ.

Ранее стало известно, как выжила кошка Муся после падения с 40-метровой скалы в Крыму.