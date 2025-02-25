Стало известно, как выжила кошка Муся после падения с 40-метровой скалы в Крыму

Выжившую после падения с огромной высоты кошку Мусю передали ветеринарам на передержку, дальнейшая ее жизнь пройдет вне замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, где она «служила» десять лет. Об этом пишет KP.RU .

Кошку Мусю объявили погибшей после того, как ее сбросили со смотровой площадки. Шансов выжить у пушистого символа «Ласточкиного гнезда» практически не было, но мизерная надежда оставалась. Как выяснилось, не зря: кошка упала в воду и проплыла порядка 20 метров до скалы, куда сумела выбраться, а затем стала ждать помощи, жалобно мяукая.

«К счастью, она быстро сориентировалась. Это ее и спасло. Именно на выступе мы ее и обнаружили – поднялась на высоту около десяти метров над уровнем моря. Достать Мусю самостоятельно не удалось, пришлось вызывать спасателей», — рассказала зооволонтер Екатерина.

После временной передержки у ветеринаров кошку отдадут в заботливую семью. Как отметили волонтеры, после всего пережитого животное заслужило жить в покое рядом с любящими хозяевами.

Напомним, на минувших выходных посетитель замка в Крыму выбросил со смотровой площадки кошку. Он оказался пациентом психиатрической клиники, а поступок объяснил тем, что Муся вырывалась из его рук. Было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Ранее ветеринар рассказал о состоянии кошки Муси, спасенной со скалы в Крыму.