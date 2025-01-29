СБУ сообщило об аресте активов Дерипаски на Украине на 50 млн долларов

Российскому предпринимателю на украинской территории якобы принадлежали активы на общую сумму в 50 млн долларов, и на них был наложен арест. Об этом в своем телеграм-канале заявила Служба безопасности Украины.

Спецслужба сообщила, что Дерипаске на Украине принадлежали полмиллиона тонн сырья в виде бокситов и глиноземов, которые были изготовлены еще до начала специальной военной операции.

«Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину», — указали в СБУ.

Дерипаска якобы владел всем этим сырьем через компанию, зарегистрированную в Евросоюзе. Он купил его для дальнейшего реэкспорта на территорию России.

Ранее уже сообщалось, что на Украине Дерипаске предъявили заочные обвинения сразу по семи уголовным делам. Там считают, что предприниматель финансировал действия, которые были направлены на изменение украинских границ.